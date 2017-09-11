Украина сможет перерабатывать ОЯТ только в кооперации со странами, имеющими опыт в этой сфере – эксперт

Украина не сможет реализовать задачу по созданию технологий и необходимой инфраструктуры для переработки отработавшего ядерного топлива наших атомных станций внутри страны ни сейчас, ни в ближайшие 50-100 лет, на которые рассчитана эксплуатация ЦХОЯТ. Такое мнение высказал на семинаре по теме обращения с ОЯТ и РАО Юрий Ольховик, старший научный сотрудник Института геохимии окружающей среды НАН Украины.

«Я не верю в то, что Украина сможет позволить себе разработать все необходимые технологии по переработке ядерного топлива. Это слишком дорогостоящий и затратный по времени и ресурсам проект. Сейчас мы только строим хранилище отработавшего ядерного топлива и должны будем обеспечивать его безопасную эксплуатацию, а решением проблемы будут заниматься наши внуки», - заявил эксперт, комментирую выбранный Украиной путь отложенного решения проблемы обращения с ОЯТ в нашей стране.

В настоящее время в мире есть два подхода к окончательному решению проблемы накопления ОЯТ и РАО. Это захоронение радиоактивных отходов в глубоких геологических формациях. Например, в США, Финляндии, Швеции ОЯТ сразу приравнивается к радиоактивным отходам и должно отправляться на глубинное захоронение. В то время как во Франции, России, Великобритании отработавшее топливо направляется на переработку для использования его элементов при изготовлении свежего топлива для АЭС. Кроме того, последние разработки российских атомщиков существенно приближают мировую атомную отрасль к замыканию ядерно-топливного цикла: уменьшению объемов и радиоактивности отходов, а также воспроизводству ценных элементов для свежего топлива.

Юрий Ольховик, акцентировал внимание на том, что вопрос переработки ОЯТ, нам так или иначе, необходимо будет решать. Но делать это придется на межгосударственном уровне со странами, владеющими такими технологиями. На сегодняшний день ОЯТ с украинских станций направляется на переработку в Россию и в ближайшее время нам необходимо подготовить площадку для приема обратно остеклованных высокоактивных отходов переработки (ВАО), как того требуют двусторонние договоренности.

По словам эксперта, в ближайшее время Украине необходимо завершить строительство хранилища для ВАО. Из-за отсутствия у нас необходимой инфраструктуры сроки возврата ВАО из России уже переносились несколько раз.

«Проект хранилища готов, но строительство пока так и не начато», – отмечает эксперт. При этом, по его словам, сейчас речь идет пока только о возврате высокоактивных отходов переработки ОЯТ реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

Также эксперт, обращает внимание, что помимо строительства временных хранилищ нашему государству необходимо обратить особое внимание на разработку, научное обоснование и проектирование глубинного захоронения радиоактивных отходов, как того требуют нормативы МАГАТЭ.