Методы диагностики болезней Опубликовано: 1. Первичный осмотр начинается с анализа анамнестических данных.







Пациенток, которые обращаются на прием с жалобами, касающимися молочных желез, необходимо разделить на следующие возрастные группы:



1. Молодые девушки от подросткового возраста до 20 лет.



2. Женщины детородного возраста до 35—40 лет.



3. Женщины в пре-, пери- и постменопаузе.



Поводом для обращения молодых девушек бывают боли и нагрубание молочных желез на фоне предменструального синдрома или наличие доброкачественных опухолей в молочных железах — фиброаденом.



Пациентками второй возрастной группы являются женщины до 35—40 лет, частыми причинами обращения которых становятся необходимость приема гормональных контрацептивов, длительно секретирующие молочные железы после окончания лактации, наличие нагрубания молочных желез на фоне общего предменструального синдрома или воспалительных заболеваний малого таза, боли в молочных железах после перенесенных психотравмирующих ситуаций.







Пациентки после 35—45 лет — это женщины, у которых присутствует чувство страха перед диагнозом: рак молочной железы. После 35 лет начинает проявляться прогестероновая недостаточность, которая сначала проявляется укорочением менструального цикла, а затем удлинением. У женщин после 45 лет начинают проявляться симптомы гипотиреоза от легкой до более выраженной степени проявлений. Появляются нарушения липидного обмена и функции печени и желудочно-кишечного тракта.



Старше 40 лет патологические состояния молочных желез выявляются в 60%.







Сопоставление доли больных с сопутствующими заболеваниями гениталий и печени показывает, что до 45 лет заболевания гепатобилиарной системы (печени и желчевыводящих путей) составляют 20%, в возрасте 45-49 лет - 36,5%, а в возрасте старше 50 лет - в 40,8% наблюдений.



Обращаются и пациентки более старшего возраста с жалобами на боли в молочных железах различного характера (колющие, стреляющие, с иррадиацией в сосок, подмышечную область, возникающие, как правило, после физической нагрузки, после изменения позы и т.д.), у которых при осмотре выявляется болезненность грудины и областей по ходу межреберных промежутков с иррадиацией в молочные железы. Эти женщины нуждаются в обследовании не только молочных желез, но и грудного отдела позвоночника, а также верификации остеопороза. Поданным Московского маммологического центра с такими жалобами обращается к врачу-маммологу 24,6% в возрасте от 30 лет и старше.



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