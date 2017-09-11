Украина не признает российские выборы в оккупированном Крыму — спикер МИД Украины

В Севастополе оккупанты проводят выборы губернатора.



Украина не признает какие-либо избирательные процессы в оккупированном Крыму. Об этом сообщила спикер Министерство иностранных дел Украины Марьяна Беца.

МИД Украины протестует против "избирательных процессов" в оккупированном Крыму — ничтожных по своей сути и содержанию, заявила Беца. Она охарактеризовала выборы губернатора в Севастополе как грубое нарушение Российской Федерацией международного права и законов Украины.

Сегодня в Севастополе российская власть проводит выборы губернатора, которые позиционируют как первые в истории выборы губернатора в Севастополе.

По информации Lenta.ru, на выборах борются пять человек: нынешний "врио главы Севастополя" Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков ("Патриоты России") и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

Инф. delo.ua