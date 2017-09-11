  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина не признает российские выборы в оккупированном Крыму — спикер МИД Украины
    Опубликовано: 2017-09-11 11:00:20

    В Севастополе оккупанты проводят выборы губернатора.
     
    Украина не признает какие-либо избирательные процессы в оккупированном Крыму. Об этом сообщила спикер Министерство иностранных дел Украины Марьяна Беца.

    МИД Украины протестует против "избирательных процессов" в оккупированном Крыму — ничтожных по своей сути и содержанию, заявила Беца. Она охарактеризовала выборы губернатора в Севастополе как грубое нарушение Российской Федерацией международного права и законов Украины.

    Сегодня в Севастополе российская власть проводит выборы губернатора, которые позиционируют как первые в истории выборы губернатора в Севастополе.

    По информации Lenta.ru, на выборах борются пять человек: нынешний "врио главы Севастополя" Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Роман Кияшко, Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков ("Патриоты России") и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.