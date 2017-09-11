Лучевой фиброз легких Опубликовано: В этой группе проанализированы данные 9 пациенток. 4 из них было сделано повторное рентгенологическое исследование легких после лечения. 4 пациентки получили лечение магнитным полем (1-я подгруппа), 5 больных — магнитотерапию в сочетании с ингаляциями.



После проведенного лечения клинические проявления ЛФЛ значительно уменьшились. Но следует заметить, что у данной группы больных они в процессе лечения держались дольше, чем у больных с Л Б и Л П. Кроме того, практически не было различий в изменении клинических проявлений в зависимости от проводимого лечения.







При контрольном исследовании ФВД в 1-й подгруппе VC увеличилась на2%, PEF- на6%, FEF 75, 50, 25 - наЗ%, 2% и 12% соответственно. У больных 2-й подгруппы отмечено увеличение жизненной емкости на 6%, форсированной жизненной емкости легких — на 8%, PEF — на 2%, FEF 75 и MVV — на 1 %. Поскольку полученная разница в показателях недостоверна, то можно говорить лишь о тенденции к увеличению растяжимости легочной ткан и и улучшению бронхиальной проходимости. 4 пациенткам было проведено контрольное рентгенологическое исследование, при котором фиброзные изменения легочной ткани остались прежними.







Анализ данных показал, что достоверное уменьшение рестриктивных нарушений происходит при магнитотерапии в сочетании с ингаляциями (VC в среднем по группе возросла на 9% при снижении ERV на 5%) и магнитотерапии (VC увеличилась на 7 % при снижении ERV на 2 % и MV — на 2 л/мин). На уменьшение обструкции и увеличение резервов вентиляции наибольшее влияние оказала магнитотерапия (улучшение бронхиальной проходимости на 6% на уровне крупных и средних бронхов, и на 2% — на уровне мелких). Выявлено некоторое отрицательное влияние магнито-аэрозольного лечения на бронхиальную проходимость, преимущественно крупных и средних бронхов.



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