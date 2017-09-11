  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Верное средство от бессонницы
    Опубликовано: 2017-09-11 08:44:01
    Оказывается, существует доступное и простое средство от бессонницы. Многие люди знают о таком способе нормализации сна, но незаслуженно про него забывают. Как побороть инсомнию, не прибегая к помощи таблеток?

    Элементарно, утверждают ученые из Питсбурга. Достаточно проветрить спальню перед сном и положить на лоб прохладный компресс, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Дело в том, что во время сна активность головного мозга человека должна замедляться. Исследования показали, что у человека, страдающего бессонницей, этого не происходит: у него активно продолжают работать лобные доли головного мозга. Чтобы замедлить химические процессы в них, ученые советуют приложить ко лбу прохладный компресс.

    Лучше всего начинать такую охлаждающую терапию за 1 час до отхода ко сну.

    Также для нормализации сна необходимо, чтобы помещение, в котором вы спите, было хорошо проветрено. Причем делать это нужно вечером, когда температура воздуха понижена. Исследования показывают, что недостаток кислорода также является распространенной причиной нарушения сна.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.