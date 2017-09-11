Кому грозит послеродовая депрессия

Каждая беременная женщина надеется, что она благополучно избежит послеродовой депрессии, но очень многие молодые матери не понаслышке знают об этом состоянии, которое в худших случаях может продолжаться годами. Вы можете найти и прочитать много медицинской и популярной литературы о послеродовой депрессии, где часто она рассматривается как медицинская проблема.

Тем не менее, в возникновении этого неприятного недуга всегда имеют место два фактора. Первый, конечно, биологический — сразу после родов в организме женщины начинается глобальная гормональная перестройка, резко снижается выработка гормонов, связанных с беременностью, столь же резко повышается выработка гормонов, необходимых для успешной лактации, дающей возможность грудного вскармливания, из организма выводится большое количество жидкости, меняется режим сна и бодрствования, повышается аппетит…

Казалось бы, столь мощные изменения в организме женщины неотвратимо должны приводить к эмоциональным расстройствам. Тем не менее, послеродовая депрессия случается не у всех молодых матерей. Так почему одни женщины оказываются неустойчивыми к резкому изменению работы организма, а другие устойчивыми? Здесь как раз и сказывается действие второго фактора — эмоционально-психологического. Современные научные исследования в области психологии материнства позволяют утверждать, что послеродовой депрессии подвержены женщины, чьи ожидания, связанные с материнством, оказались слишком далеки от реальности.

В данном случае имеют значение несколько ключевых моментов в жизни женщины: ожидания, связанные непосредственно с ребенком; ожидания женщины, связанные с помощью близких (мужа, собственных родителей, свекрови) в уходе за ребенком; готовность взять на себя ответственность за новорожденного, личностная зрелость молодой матери.

Об ожиданиях, связанных с ребенком, сказано выше. Что касается ожиданий, связанных с помощью близких в уходе за новорожденным, то именно они у молодых женщин часто оказываются завышенными. Почему-то молодым мамочкам сразу после родов начинает казаться, что все близкие с радостью возьмут на себя максимум забот о малыше, будут купать и пеленать его, кормить, выполнять все домашние дела, вставать к младенцу по ночам… В реальности, в большинстве случаев, такого не происходит. Мужу нужно каждый день уходить на работу и, желательно, высыпаться. Бабушки имеют собственные планы на жизнь, собственные заботы и уделяют молодой матери и младенцу не все свое внимание.

А все так радовались рождению малыша, что у мамы создалось впечатление, что ее ребенок — это общая забота всей родни. Вот это и есть самая большая иллюзия. Младенец — прежде всего забота мамы, и не важно, выспалась она или нет, уставшая она или полна сил, хорошее у нее настроение или плохое. Младенцу нужна мама. Остальные же родственники могут помогать делом, могут помогать словом тогда, когда захотят, и столько, сколько сами посчитают нужным. Исключением является лишь отец. Но его первоочередная забота — обеспечить финансовую стабильность семьи, а затем поддержать жену — приготовить еду, сделать уборку, отутюжить пеленки. Все то, что он успевает сделать в промежутке между рабочим днем и ночным сном.

Вот и получается, чтобы не столкнуться с разочарованием и связанными с ним обидами, женщине, еще будучи беременной, нужно настроиться на то, чтобы рассчитывать только на себя и не ожидать помощи ни от кого. С мужем стоит заранее договориться о конкретном перечне его обязанностей, которые будут возложены на него в связи с рождением ребенка. В представленном ниже списке перечислены основные дела семьи — предложите мужу выбрать из этого списка те, которые он готов взять на себя, остальные же будут вашими: уборка квартиры (дома), включая мытье полов, уборку пылесосом и вытирание пыли; приготовление еды на весь следующий день (с вечера); стирка и утюжка белья (как детского, так и взрослого); походы по продуктовым магазинам; прогулки с ребенком (когда позволяет погода).

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