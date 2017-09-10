Бодифлекс: борьба с лишним весом

Иногда наша «лень» побуждает нас к великим открытиям. Так, американка Грир Чайлдерс несколько лет назад нашла «новый путь» к красивой фигуре и здоровью.

Являясь, простой домохозяйкой, она ежедневно занималась в основном бытовыми делами. Как все женщины она стирала, убирала, готовила вкусные блюда для своей семьи. И постепенно стала замечать, что некоторые из ее вещей стали на нее малы, да и энергии не хватало как в «молодые» годы. Чтобы посещать тренажерный зал или класс аэробики не хватало времени и сил, а оставаться стройной хотелось. Посещать салоны красоты было «накладно», а соблюдение диет давало только кратковременный результат. Грир разработала собственный комплекс упражнений, добавив к ним дыхательную гимнастику, и назвала «бодифлекс», т.е. гибкое тело. Делая упражнения каждый день, она стала замечать хорошие результаты — улучшилось самочувствие, стала выносливей, сбросились «ненавистные» килограммы. Подруги ее поддержали, на практике применив «новый метод». Результат был потрясающим.

По прошествии времени в свет вышла книга под авторством Грир Чайлдерс. Теперь бодифлексом занимаются не только домохозяйки, а женщины разных стран и профессий. А для лучшего обучения в магазинах продают видеодиски с записью проведенных занятий.

Некоторые особенности бодифлекса

В чем же популярность бодифлекса? Почему многие сразу полюбили эту гимнастику? Ответ однозначен — в своей простоте и легкости. Комплекс состоит из 12 упражнений. Каждое из них направлено на укрепление мышц и гибкость тела. В сочетании с глубоким дыханием быстро действует на сжигание жировых отложений. Позы упражнений построены в основном на растяжке, благодаря которой в клетки нашего организма поступает кислород, являющийся превосходным сжигателем, а жиры для него отличным топливом. Так как движения не сложны, выполнять их можно людям любого возраста и пола. Также практически нет противопоказаний. Не рекомендуется только беременным женщинам. Своей непродолжительностью подходит всегда «спешащим» и занятым. Проснувшись утром, вам придется тратить всего 15 минут, хотя поначалу новички потратят больше времени. Чтобы не переусердствовать, упражнения в первую неделю можно растянуть на два этапа перед завтраком и перед ужином. Как только войдете в ритм, выполняйте один раз. Наградой для вас послужит подтянутость осанки и эластичность кожи. Именно бодифлекс способствует улучшению структуры кожи, чего не всегда добьешься другими физическими нагрузками. Плюс еще заключается в том, что после занятий человек не чувствует усталости. А это важно, так как позанимавшись бодифлексом и позавтракав хочется начать день бодрыми, а не переутомленными и вялыми.

Научитесь дышать!

Дыхание является важной частью бодифлекса. И для того чтобы получить желаемые результаты вам придется научиться дышать. Многие подумают, а чем мы занимаемся ежесекундно? Дышите, но не так. Именно глубокое диафрагменное дыхание ключ к здоровью и грации. Вспомните младенцев, они дышат животом, при этом грудь не подымается. С возрастом мы используем легкие только на 20%, работает только верхняя часть, из-за чего и происходят неправильные процессы в нашем организме. Правильное «кислородное питание» наполнит легкие и увеличит их объем, клетки организма очистятся от ненужных шлаков, укрепится сердчено-сосудистая система и иммунная. Кислород поспособствует «отточке» проблемных мест, исчезнут жировые складки. Подсчитано, что за 60 минут выполненных упражнений теряется 3500 килокалорий.

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