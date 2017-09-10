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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рецидивы злокачественных опухолей
    Опубликовано: 2017-09-10 18:24:46

    Тактика ведения онкологических больных после органо сохраняющих операций МЖ представляет собой проблему. Не определен минимум необходимых методов исследования, позволяющих объективно оценить степень распространенности процесса.

    Понятие «рецидивный/метастатический (диссеминированный, распространенный) РМЖ» объединяет первично-метастатический РМЖ и прогрессирование заболевания после ранее проведенного радикального лечения (местные рецидивы и/или развитие отдаленных метастазов).



    Полагают, что опухоли, возникшие в первые шесть лет после операции, уже существовали, но клинически себя не проявляли во время первой мастэктомии, т.е. диагностика второго рака не является ранней. Это и побуждает разрабатывать систему его выявления.

    Рецидивы злокачественных опухолей встречаются в 6—9% случаев, и вероятность их возникновения увеличивается через два года после операции. Более 68% рецидивов возникают вблизи послеоперационного рубца, поэтому идентификация зоны разреза внутри МЖ является важной задачей.

    При проведении дифференциальной диагностики послеоперационных и постлечебных изменений тканей МЖ с рецидивами злокачественных опухолей перспективной является МСКТ-маммография с болюсным внутривенным контрастированием.


    health.sumy.ua

     

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