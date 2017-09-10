Системное лечение при нарушении функций печени Опубликовано: В ряде случаев метастазы в печени или сопутствующий гепатит являются причиной нарушений функций органа. Изменения в биохимических параметрах, косвенно отражающих степень функционального повреждения печени, не являются абсолютным противопоказанием для проведения системного лечения с учетом коррекции доз, необходимой для ряда цитостатиков, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







В случаях с нарушением оттока желчи вследствие сдавления холедоха и/или долевых желчных протоков проведение лекарственного лечения возможно после налаживания адекватного дренирования желчевыводящих путей. Локальный внутрипеченочный холестаз осложняется очаговым холестатическим гепатитом с исходом в холангиосклероз. Активная противовоспалительная терапия с применением глюкокортикоидов уменьшает проявления неспецифического воспаления и часто приводит к симптоматическому улучшению и временному снижению концентрации сывороточных трансаминаз, билирубина.







Возможности неспецифической, так называемой гепатопротекторной терапии невелики, однако некоторую пользу может иметь назначение адеметионина (гептрала), препаратов урсодезоксихолевой кислоты (урсосан, урсофальк), метилурацила,эссенциале, карсила.



При прогрессирующем быстром ухудшении объективного состояния больной, нарушении белковосинтетической функции печени (быстрое снижение концентрации общего белка и альбумина плазмы, уровня протромбина, фибриногена) проведение химиотерапии неоправданно. Прогрессирующая печеночная недостаточность — абсолютное противопоказание к противоопухолевой терапии.



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