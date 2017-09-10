Ожирение: что делать

Это состояние сопровождается инсулино резистенцией и, как следствие, — гипери нсулинемией, что способствует возрастанию в организме уровня инсулиноподобных факторов роста.

Кроме того, избыточный жир является источником внегонадного синтеза половых стероидов, в частности андрогенов, которые под воздействием фермента ароматазы преобразуются в эстрогены, что сопровождается гиперэстрогенией. А эстрогены, как известно, являются стимуляторами пролиферативных процессов в тканях молочной железы.







В возникновении дисгормональной патологии молочных желез определенную роль играют заболевания печени. Как известно, в печени происходит ферментативная инактивация и конъюгация стероидных гормонов.

Поддержание постоянного содержания гормонов в циркулирующей крови обусловлено их энтерогепатическим действием. Заболевания гепатобилиарной системы чаще всего инициируют развитие хронической гиперэстрогении вследствие замедленной утилизации эстрогенов в печени. Эти данные подтверждаются большой частотой гиперпластических процессов в молочных железах при заболеваниях печени.

health.sumy.ua