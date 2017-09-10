Ранние формы рака молочной железы Опубликовано: Главная роль в лечении ранних форм рака молочной железы отводится хирургическому лечению (радикальная мастэктомия или органосохраняющая операция — радикальная резекция). В зависимости от вида хирургического вмешательства определяется и роль лучевой терапии.



При ранних стадиях рака молочной железы, по данным многих исследований (ВОЗ, NSABP В-06, EORTC 10801), выполнение мастэктомий не увеличивает показателей общей выживаемости больных по сравнению с органосберегающими операциями, дополненными лучевой терапией.







Показаниями к выполнению радикальной мастэктомий служат мультицентрический характер роста опухоли, множественные микрокальцинаты на рентгенограмме, центральная локализация опухоли. При отсутствии факторов высокого риска местного рецидива проведение послеоперационной ЛТу этой категории больных не показано, за исключением случаев с локализацией опухоли в центральном или внутренних квадрантах, хотя мнения о необходимости облучения парастернальной зоны противоречивы.







Традиционными показаниями к проведению адъювантной лучевой терапии на парастернальный коллектор являются центральная и внутренняя локализации рака молочной железы Т1— 2N0—2МО. Частота метастазирования в парастернальный коллектор достаточно высока — 22—55% (без поражения подмышечных лимфатических узлов она составляет 4— 8%). Но локализация опухоли в молочной железе не должна являться основополагающей для назначения лучевой терапии на парастернальный коллектор. Необходимо учитывать размеры первичной опухоли, степень вовлечения подмышечных лимфатических узлов, гистологическое строение опухоли (смешанный, тубулярный рак) Облучение ипсилатсральной парастернальной зоны проводится РОД 2 Гр, СОД 44—46 Гр.







ЛТ после радикальных резекций является обязательным компонентом комплексного лечения с целью предотвращения местного (локо-регионарного) рецидива — деструкции возможно имеющихся микроскопических раковых очагов в органе при мультицентрическом росте или субклинических отсевах первичной опухоли.



Стандартом является облучение оставшейся части молочной железы РОД 2 Гр 5 раз в неделю, суммарно — до 50 Гр. Подведение указанной дозы связано с тем, что она, по мнению ряда исследователей, достаточна для разрушения микроскопических опухолевых очагов, возможно, располагающихся в пораженном органе.



Необходимость проведения ЛТ после органосохраняющего лечения подтверждают данные многих рандомизированных исследований.







Проведенный в Оксфорде метаанализ результатов лечения 20000 больных РМЖ с 20-летним периодом наблюдения убедительно показал (для больных моложе 50 лет), что в подгруппе больных с ранними формами заболевания дополнительная интенсификация местного лечения с помощью послеоперационной ЛТ сокращает риск местного рецидива на 60 % и улучшает 20-летнюю общую выживаемость на 3—6%.



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