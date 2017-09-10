  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как принимать лекарства во время беременности
    Опубликовано: 2017-09-10 15:04:58
    Во время беременности лекарства принимают, когда без них не обойтись.

    Беременность тяжелой ношей ложится на женский организм. Все органы и системы работают в полную силу, с максимальной отдачей. Поэтому не редкость, когда во время беременности возникает то или иное болезненное состояние. И без лекарств — не обойтись. Но прежде, чем бежать в ближайшую аптеку за лекарством, нужно определиться: лечить болезнь или не лечить?

    Ведь при этом необходимо помнить следующее: любое лекарственное средство, применяемое беременной, даже для местного применения, не может считаться абсолютно безопасным для плода. Вот почему лекарственные средства во время беременности следует назначать только в случае явной необходимости.

    Назначать лекарственное средство беременной можно лишь в том случае, если возможная польза от применяемого препарата заведомо превышает возможный вред, который может быть нанесен матери и/или плоду. При этом влияние лекарственных средств на организм беременной женщины и плода могут быть различны и предсказать их в каждом конкретном случае практически невозможно.

    Некоторые лекарственные средства способны оказывать отсроченное вредное влияние на организм ребенка. Так, например, если мать принимала в первом триместре беременности синтетические аналоги женских половых гормонов, то у девочек в возрасте 15-19 лет риск развития аденокарциономы (рака) матки значительно повышается.

    Назначение лекарственных средств беременным должно производиться под контролем особенностей распределения препарата в организме и в случае необходимости доза и способ введения препарата должны корректироваться. Продолжительность действия лекарственного средства на организм плода во многих случаях значительно больше, чем на организм матери, что связано с более медленной скоростью их разрушения в организме плода.

    Также необходимо помнить, что назначение женщинам детородного возраста лекарственных препаратов, обладающих выраженным тератогенным (способностью вызывать нарушения внутриутробного развития плода, приводящие к аномалиям развития) и эмбриотоксическим (свойством при попадании в организм матери вызывать гибель или патологические изменения зародыша) действием, должно проводиться только в случае крайней необходимости и на фоне полноценной контрацепции.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.