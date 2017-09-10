  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Самообследование молочных желез
    Опубликовано: 2017-09-10 11:24:49

    Напервом этапе система профилактики и ранней диагностики поражений МЖ включает просветительскую работу с населением и пропаганду самообследования женщин. В нынешних условиях создание и совершенствование региональных программ профилактики в нашей стране особенно актуально. В ряде регионов такие программы уже созданы, необходимо дополнить их методикой самообследования МЖ.



    Первая пальпация МЖ должна быть проведена самой женщиной!

    Самообследование МЖ - важный способ ранней диагностики опухолей, который в ряде случаев может спасти жизнь женщины. Каждая женщина старше 20 лет должна регулярно обследовать свои МЖ, тратя на это несколько минут один раз в месяц - на 6-12-й день от начала менструации. Женщины в менопаузе должны проводить самообследование в установленный ими день каждого месяца.

    Методика самообследования МЖ включает в себя обучение женщин и формирование у них мотивации к регулярному самообследованию МЖ, а также своевременному обращению к врачу в случае выявления симптомов заболевания.



    Самообследование состоит из осмотра и ощупывания (пальпации) женщиной собственных молочных желез.

    1. Осмотр проводят перед зеркалом при ярком освещении в положениях с опущенными и с поднятыми руками, повернувшись направо и налево.

    Железы мягкой консистенции не позволяют осмотреть их нижние участки, поэтому в этих случаях железы следует поднять кверху.



    Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

    есть ли асимметрия в размерах желез: увеличена или уменьшена одна из них;

    расположены ли железы на одном уровне по отношению к срединной линии;

    равномерно ли смещаются железы при поднятии рук, изменении положения тела и др.



    При наличии асимметрии молочных желез, которая встречается у около 30% здоровых женщин, важно знать, когда она появилась. Сравнительно недавнее появление асимметрии одной из желез является признаком возможного заболевания.

    Следует осмотреть кожу желез, а также соски: нет ли на их поверхности втяжений, изъязвлений, не изменились ли их цвет и форма.

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.