Напервом этапе система профилактики и ранней диагностики поражений МЖ включает просветительскую работу с населением и пропаганду самообследования женщин. В нынешних условиях создание и совершенствование региональных программ профилактики в нашей стране особенно актуально. В ряде регионов такие программы уже созданы, необходимо дополнить их методикой самообследования МЖ.
Первая пальпация МЖ должна быть проведена самой женщиной!
Самообследование МЖ - важный способ ранней диагностики опухолей, который в ряде случаев может спасти жизнь женщины. Каждая женщина старше 20 лет должна регулярно обследовать свои МЖ, тратя на это несколько минут один раз в месяц - на 6-12-й день от начала менструации. Женщины в менопаузе должны проводить самообследование в установленный ими день каждого месяца.
Методика самообследования МЖ включает в себя обучение женщин и формирование у них мотивации к регулярному самообследованию МЖ, а также своевременному обращению к врачу в случае выявления симптомов заболевания.
Самообследование состоит из осмотра и ощупывания (пальпации) женщиной собственных молочных желез.
1. Осмотр проводят перед зеркалом при ярком освещении в положениях с опущенными и с поднятыми руками, повернувшись направо и налево.
Железы мягкой консистенции не позволяют осмотреть их нижние участки, поэтому в этих случаях железы следует поднять кверху.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
есть ли асимметрия в размерах желез: увеличена или уменьшена одна из них;
расположены ли железы на одном уровне по отношению к срединной линии;
равномерно ли смещаются железы при поднятии рук, изменении положения тела и др.
При наличии асимметрии молочных желез, которая встречается у около 30% здоровых женщин, важно знать, когда она появилась. Сравнительно недавнее появление асимметрии одной из желез является признаком возможного заболевания.
Следует осмотреть кожу желез, а также соски: нет ли на их поверхности втяжений, изъязвлений, не изменились ли их цвет и форма.
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Самообследование молочных желез
Опубликовано: 2017-09-10 11:24:49
Напервом этапе система профилактики и ранней диагностики поражений МЖ включает просветительскую работу с населением и пропаганду самообследования женщин. В нынешних условиях создание и совершенствование региональных программ профилактики в нашей стране особенно актуально. В ряде регионов такие программы уже созданы, необходимо дополнить их методикой самообследования МЖ.
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