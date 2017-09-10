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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Преимущества грудного вскармливания
    Опубликовано: 2017-09-10 11:04:45

    1. Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые ребенку, которые быстро и легко усваиваются. В его состав входят наиболее сбалансированные и подходящие ребенку протеины, лактоза, жиры и аминокислоты.



    2. Грудное молоко содержит достаточное количество витаминов и минеральных веществ (в том числе витамин К, предотвращающий риск возникновения кровотечений у новорожденных); небольшое количество железа, которое очень хорошо абсорбируется в кишечнике ребенка и полностью предотвращает развитие железодефицитной анемии.



    3. В грудном молоке имеются специальный фермент липаза, расщепляющий жиры; энзимы, гормоны, факторы роста, которые контролируют обмен веществ и активизируют созревание собственных клеток новорожденных; достаточное количество воды, даже в жарком сухом климате.



    4. Грудное молоко не только само по себе стерильно, но и обеспечивает ребенку уникальную защиту от инфекций, аллергии, а также стимулирует развитие собственной иммунной системы. В нем содержатся живые лейкоциты и макрофаги, а также лизоцим, обладающий бактерицидным действием, и иммуноглобулины, предохраняющие ребенка от инфекций и корригирующие неполноценность его иммунитета.



    5. Грудное молоко содержит бифидум-фактор, стимулирующий рост в кишечнике ребенка Lactobacillius bifidus, а также противодействующий заселению кишечника патогенной флорой; лактоферрин, связывающий железо и обладающий способностью предотвращать рост ряда бактерий, утилизирующих железо.


     

     
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