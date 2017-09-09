Сахарный диабет, тип 1
При длительном течении заболевания в молочных железах развивается «диабетическая» мастопатия (склеротический лимфоцитарный лобулит), имеющая аутоиммунную природу. Процесс идет в следующей последовательности: гипергликемия сопровождается экстранеллюлярным накоплением продуктов неферментативного гликозирования белков, обладающих неоантигенными свойствами, что приводит к запуску аутоиммунных процессов в тканях молочной железы, периваскулярной лимфоидноклеточной инфильтрации и в конечном итоге — к склерозу стромы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Сахарный диабет, тип 2
При этой форме диабета отмечается инсулинорезистентность, сопровождающаяся гиперинсулинемией, что приводит к возрастанию инсулярных (инсулиноподобных) факторов роста. Инсулиноподобные факторы роста взаимодействуют с соответствующими рецепторами в тканях молочной железы, что сопровождается стимуляцией процессов клеточной пролиферации, результатом которой является ФКБ
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Сахарный диабет: тип 1 и тип 2
Опубликовано: 2017-09-09 16:44:29
Сахарный диабет, тип 1
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