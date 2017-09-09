Мастит: что важно знать Опубликовано: Обычно встречается лактационный мастит. Наиболее частым возбудителем является Staphylococcus aureus. Проникновение возбудителя происходит лимфогенным путем через трещины сосков, через молочные ходы. Развитию данной патологии способствует лактостаз, связанный с окклюзией протоков, выводящих молоко. Важная роль принадлежит состоянию защитных сил родильницы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Обычно возникает на 2—4-й неделе послеродового периода. Как правило, поражается одна молочная железа. Из клинических проявлений отмечается гипертермическая реакция, увеличение железы, гиперемия, болезненность, проявления интоксикации. Довольно быстро появляется нечеткий инфильтрат. При отсутствии или нерациональном лечении инфильтрат отграничивается, появляется флюктуация.







Если нетабсцедирования, кормление грудью рекомендуется продолжать, проводя полноценное лечение. При абсцедировании кормление грудью прекращают, вскрывают и дренируют гнойник. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

