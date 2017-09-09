Характеристика опухолей Опубликовано: Молочные железы развиваются из единой закладки с апокриновыми потовыми железами на 6-й неделе эмбриогенеза. Процесс начинается с утолщения эктодермы и образования Шишков (гак называемых молочных линий). Их эпителиальные клетки способны врастать в подлежащую мезенхиму и образовывать молочные железы. Эпителиальные клетки формируют гроздь, из которой в мезенхиму прорастает до 20 эпителиальных тяжей. Каждый из тяжей дает начало отдельной сложной экзокринной железе. Они в свою очередь образуют молочную железу, состоящую из 15—20 долей, сходящихся к соску и открывающихся на его вершине самостоятельными выводными протоками. Перед соском протоки имеют небольшие расширения, называемые синусами.







Синусы дистальнее сообщаются с ветвящейся системой междольковых протоков, которые заканчиваются многочисленными терминальными протоками, каждый из них входит в дольку. Дольки состоят из мелких протоков (дуктулей), которые часто обозначаются какацинусы или альвеолы. Однако истинное развитие последних наблюдается только в период беременности и лактации. В момент рождения у мальчиков и девочек молочные железы имеют одинаковое строение и представлены системой протоков. С началом полового созревания у девочек начинается рост молочных желез за счет накопления жира и соединительной ткани. Продолжает развиваться и рудиментарная протоковая система.







В настоящее время терминальные протоки и дольки стали обозначать как терминальные нротоково-дольковые единицы (ТПДЕ). Эпителиальная выстилка всех отделов этой системы образована двумя слоями клеток — выстилающий просвет кубический или цилиндрический эпителий и наружный, лежащий на базальной мембране, миоэпителий. Форма клеток последнего изменяется в зависимости от функционального состояния органа. Иногда, особенно при атрофических процессах, они явно миоидные, имеют веретеновидную форму с отростчатой цитоплазмой. При беременности и лактации эти клетки образуют тонкий слой. В нормальной покоящейся железе они имеют кубическую форму и морфологически с трудом отличаются от выстилающих просвет эпителиальных клеток. Выявление миоэпителиальных клеток возможное помощью им-муногистохимической методики с антителами против актина, некоторых кератинов |14, 17], а также белка S-100. Общепринято, что все физиологические и патологические процессы в молочной железе происходят в эпителии и соединительной ткани ТПДЕ.



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