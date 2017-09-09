Улучшение качества жизни, полная психологическая и социальная реабилитация пациенток вследствие хороших и стойких косметических результатов после органосохраняющих операций на молочной железе побуждают современных онкологов искать пути более щадящего лечения рака молочной железы. Результаты этих поисков проявляются все возрастающим количеством публикаций, посвященных органосохра-няющим операциям при раке молочной железы I—II стадий.
Проведенные в последние 10—15 лет в Европе и США рандомизированные исследования, а также данные ряда отечественных ученых наглядно демонстрируют, что органосохраняющие операции на молочной железе также эффективны, как и радикальная мастэктомия. Органосохраняющие операции проводятся обычно в сочетании с дистанционной и/или контактной лучевой терапией.
Важным условием при отборе больных для органосохраняющего лечения является возможность резекции пораженного опухолью участка молочной железы без заметных косметических дефектов и низкий риск рецидивов. При этом необходимо учитывать следующие факторы: размеры и локализацию первичной опухоли, состояние регионарных лимфатических узлов, размеры молочной железы, возможность резекции в пределах здоровых тканей на достаточном расстоянии от края опухоли, гистологическое строение опухоли и характер опухолевого роста, наличие или отсутствие мультицентрического роста и микрокальцинатов в оставшейся ткани молочной железы.
Все более широко внедряемые принципы органосохранного лечения в маммологии подразумевают хирургическое удаление части органа, содержащего опухоль, дополненное в послеоперационном периоде лучевой терапией. Чем меньше объем операции, тем более совершенные и адекватные методы лучевого воздействия должны применяться.
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Внутритканевая лучевая терапия рака молочной железы
Опубликовано: 2017-09-09 14:04:30
Улучшение качества жизни, полная психологическая и социальная реабилитация пациенток вследствие хороших и стойких косметических результатов после органосохраняющих операций на молочной железе побуждают современных онкологов искать пути более щадящего лечения рака молочной железы. Результаты этих поисков проявляются все возрастающим количеством публикаций, посвященных органосохра-няющим операциям при раке молочной железы I—II стадий.
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