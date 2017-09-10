Женщины живут дольше, потому что у них более глубокий сон

Американские ученые установили, что женщины живут на шесть-семь лет дольше мужчин потому, что у них более глубокий сон.



Александрос Вгонтцас из Государственного университета Пенсильвании сказал, что чаще всего от диабета, сердечных и других болезней страдают те мужчины, которые поздно ложатся, ворочаются, дергаются, с трудом засыпают, испытывают сложности с дыханием во время сна.



В своей статье, опубликованной в журнале Chemistry and Industry, Вгонтцас предположил, что искусство глубокого сна — результат эволюционной адаптации к исполнению материнских обязанностей. Женщине необходимо просыпаться среди ночи, чтобы кормить ребенка. Потеря сил компенсируется хорошим, глубоким сном.



Профессор Вгонтцас и его коллеги из американского Национального института здоровья измеряли уровни содержания гормонов в крови двадцати пяти добровольцев, которые сначала четверо суток спокойно спали по восемь часов, а потом восемь суток — только по шесть.

И мужчины и женщины — добровольцы, вынужденные немного недосыпать в течение недели,- хуже выполняли тесты на внимание, в их крови повысилось содержание интерлейкина-6, маркера воспалительных процессов. У мужчин повысился уровень содержания фактора опухолевого некроза. Эти два гормона повышают сопротивляемость инсулину, что может приводить к полноте.

Оказалось, что женщины спят лучше. В среднем продолжительность глубокого сна у женщин составляет 70 минут, у мужчин — лишь 40.

Серьезный недостаток сна может убить. Самое обычное средство для лечения болезней — сон.

medicus.ru