Кофе дарит оптимистический взгляд на жизнь

Миллионы людей во всем мире начинают день с чашечки крепкого кофе. При этом они даже не подозревают, сколько противоречий таит в себе этот бодрящий напиток. На протяжении многих лет ученые ломают голову над вопросом, вреден он или полезен. По мнению одних, кофе может нанести здоровью человека непоправимый вред, по мнению других — «магический напиток» обладает целебными свойствами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Кофе бодрит, способствует развитию памяти, дарит оптимистический взгляд на жизнь. Такое заключение сделали австрийские ученые на основании проведенного ими исследования. Основным биологическим компонентом кофе, благодаря которому и возникает пристрастие к этому напитку, является кофеин.



Доказано, что кофеин является умеренным стимулятором, воздействующим через отделы головного мозга на центральную нервную систему, что приводит к обостренному восприятию действительности. Согласно данным австрийского Союза потребителей чая и кофе, при умеренном употреблении кофе ускоряется процесс усваивания информации и значительно сокращается время реакции.



Главный принцип, которым должен руководствоваться истинный любитель кофе, — умеренность. Если при умеренном употреблении кофе способствует мыслительной деятельности, то при чрезмерном — представляет угрозу для здоровья. При этом врачи выяснили, что в кофе содержится витамин Р, который необходим для укрепления и поддержания эластичности кровеносных сосудов.

В одной чашке «магического напитка» содержится 20% суточной потребности организма в этом витамине. Поэтому в течение дня медики настоятельно рекомендуют выпивать не более двух-трех чашечек кофе. При этом кофе категорически противопоказан людям, страдающим бессонницей, гипертонией, повышенной возбудимостью и другими заболеваниями. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС