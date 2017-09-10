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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Боль от обезболивания
    Опубликовано: 2017-09-10 10:44:35

    Головной болью от злоупотребления обезболивающими препаратами страдает 1% населения. Таковы результаты исследований, проведенных в Норвегии и Испании.

    О том, что увлечение обезболивающими может усиливать головную боль, известно давно, но распространенность этого явления недооценивалась, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Критерии диагностики были очень строгими. Заболевание было определено как «головная боль более 15 дней в месяц на фоне приема препаратов более 10 дней в месяц, продолжающаяся не менее трех месяцев подряд и заметно облегчающаяся после полного отказа от обезболивающих». Страдают от лекарственной головной боли в основном женщины.

     Препараты, которыми они злоупотребляют, это простые обезболивающие (парацетамол, аспирин, ибупрофен), эрготамин, кофеин, кодеин и триптаны (суматриптан и др.). В 27% случаев причиной головных болей были комбинации этих препаратов. Основа лечения данного синдрома – полный отказ от препаратов на несколько недель. В большинстве случаев это значительно облегчает страдания

    medicus.ru

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