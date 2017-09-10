Искусственная кремниевая сетчатка

В США продолжаются попытки восстановления зрения у слепых людей. В ближайшие две недели двум мужчинам и одной женщине будет имплантирован кремниевый чип, который заменит погибшие светочувствительные клетки. В прошлом году трем больным уже была выполнена подобная операция. Пока что данные об успехе или неудаче первого этапа не разглашаются.

Этого требуют правила испытания новых методик лечения. Сначала требуется собрать и оценить полные данные. Руководитель исследования Алан Чоу (Alan Chow) рассказал, что операция проводится через три разреза размером меньше диаметра иглы.

Хирурги отслаивают небольшой участка сетчатки, накачивая жидкость, и устанавливают на это место чип. Затем воздухом сетчатку прижимают к чипу и закрывают отверстия в наружной оболочке глаза. Устройство, которое называется искусственная кремниевая сетчатка (Artificial Silicon Retina), создано компанией Wheaton, основанной Аланом Чоу и его братом инженером Винсентом. Это устройство диаметром 2 миллиметра и толщиной всего 0,025 миллиметра питается от света, попадающего в глаз.

В нем установлено 3,5 тысячи микроскопических элементов, преобразующих свет в электрические импульсы. Эти элементы замещают погибшие светочувствительные клетки сетчатки. Здоровые клетки продолжают работать, как и раньше. Американское Управление пищевых продуктов и лекарств (FDA) дало разрешение на десять экспериментальных операций, каждая из которых длиться около 2,5 часов. В случае успеха будет рассмотрен вопрос об увеличении количества больных, участвующих в исследовании. Возрастная дегенерация желтого пятна (центральной зоны сетчатки) и прогрессирующая дегенерация сетчатки — две главные причины слепоты в развитых странах. Этими заболеваниями в мире страдает около 20 миллионов человек. К сожалению, кремниевый чип не поможет при потере зрения из-за глаукомы или сахарного диабета

medicus.ru