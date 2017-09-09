Кто в раннем детстве контактировал с домашними животными, тот реже болеет астмой и аллергией

Таковы сенсационные результаты исследований, которые проводились педиатрами Мюнхенского университета. По сведениям агентства ЭФЭ, во время эксперимента врачи наблюдали тысячу малышей из Австрии, Швеции и Германии.

Оказалось, что дети, страдающие от астмы, почти не подвергались в первые месяцы воздействию так называемых эндотоксинов.



Это компоненты бактерий, которыми изобилуют помещения с домашними животными. Кроме того, подтверждено, что излишняя чистота плохо влияет на здоровье малышей — для формирования системы иммунитета им нужна обычная пыль.

medicus.ru