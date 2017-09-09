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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Был в детстве двоечником: долгожителем не стать
    Опубликовано: 2017-09-09 13:24:07

    Умственная способность человека с момента ее становления еще в детском возрасте покажет — каковы возможности данного индивидуума дожить до глубокой старости. С возрастом стареет не только наше тело, но и наш мозг. Поэтому некоторые люди теряют их умственные способности.

    Эта потеря может стать особенно явной, когда человек по возрасту достигает рубежа в семьдесят и более лет. Поскольку на качество жизни в старости влияет то, насколько хорошо умственная способность была развита в молодости и зрелом возрасте, возник вопрос — как старение затрагивает нашу способность думать, рассуждать и запоминать? Эту проблему решило исследование, в ходе которого были подняты архивные данные относительно умственных способностей детей 30−40 годов прошлого столетия, которые сейчас достигли глубокой старости. Результаты показали, что дотягивание человеком до 70−летнего возрастного рубежа не зависит от его умственных способностей в молодости. Но когда человек доживает до 76−77 лет, детская «умность» начинает играть большую роль.


    Доказано, что умственные способности в 11 лет значительно связаны с доживанием до 76−летнего возраста (чем выше умственные способности, тем выше шанс дожить). С другой стороны, против этой тенденции оказалась та статистика, что мужчины с высокими умственными способностями более часто погибали во время Второй Мировой войны. Люди же с более низкими умственными способностями были более склонны к развитию раку живота и легких.
    Исследование продолжается и в ходе него ожидается еще много более важных результатов

    medicus.ru

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