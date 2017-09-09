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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Танцы замедляют прогрессирование слабоумия
    Опубликовано: 2017-09-09 21:24:19

    Исследование, проведенное Центром Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, нашло, что танец был единственной физической деятельностью, приводящей к  улучшению интеллектуальных показателей у больных слабоумием, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     В интервью «Вашингтон Пост» доктор Джозеф Вергез высказал свое мнение о том, что танец помимо собственно выполнения неких движений физически, требует также и большого умственного усилия, в котором немаловажное место играет в частности кинетическая память. Результаты исследования, изданные в журнале «Медицина Новой Англии», свидетельствуют о явных улучшениях (на 76%) в состоянии пациентов со слабоумием из группы тех, кто танцевал часто — три — четыре раза в неделю по сравнению с больными занимавшимися танцами только раз в неделю или совсем не танцующими.

    Исследование также показало, что загадки, развивающие игры и другие стимулирующие память действия также благотворно сказываются на состоянии больных, однако просто физическая активность — плавание, велосипедный спорт, ходьба, подъем по лестнице — не имел никакой профилактической ценности.

    medicus.ru

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