Мужчины и женщины ориентируются по разному

Наверняка видели такую ситуацию: он ведет машину, она подсказывает, куда ехать. Он уверен — точно уверен — что сворачивать нужно сейчас. Она же убеждена, что нужно пропустить еще два поворота. Об этом же говорят указатели. У кого лучше чувство направления?

Да у обоих, утверждают исследователи из Канады.

Серия экспериментов, проведенных в университете Альберты, показала, что мужчины и женщины при выборе пути пользуются своими собственными методами: мужчины высматривают выдающиеся детали ландшафта и движутся в том направлении, которое, исходя из этих деталей, кажется им правильным.

Женщины предпочитают запомнить сам путь – причем в мельчайших подробностях – а затем следуют по маршруту, запечатленному у них в голове. Последний путь вернее, но мужчины достигают своей цели чуть быстрее – и чуть больше полагаются на интуицию.

Еще один интересный результат этого исследования: каждый человек вполне способен сам оценить свою способность ориентироваться в пространстве. Те, кто считает, что у него хорошее чувство направления, добираются до цели действительно быстрее. Остальные, как правило, тратят больше времени и чаще останавливаются для того, чтобы свериться с указателями.



Ученые полагают, что навык нахождения правильного пути состоит из двух компонентов – это представление местности (как карты) и представление пути (конкретного маршрута следования). Оба компонента помогают ориентации в пространстве, но в разных случаях. Если человек отправляется на прогулку по лесу, ему неплохо представлять всю местность целиком, а вот дорогу к дому проще объяснить как маршрут (направо, налево, прямо и т.д.). Оказалось, что первый метод ориентации предпочитают мужчины. А второй – женщины. Оба метода работают, и изначально не один не лучше. Вот только как они появились?

Биологи и антропологи предполагают, что эти навыки имеют давнюю историю: их можно заметить даже в изолированных, не знакомых с цивилизацией обществах. Скорее всего, это связано с традиционным распределением ролей: мужчины-охотники часто уходят на большие расстояния и должны хорошо ориентироваться на местности, представлять ее себе в уме как карту; женщины если и отлучаются от селения, то недалеко (за ягодами и растениями), но им обязательно точно нужно знать место, где эти растения водятся, поэтому-то они и запоминают перемещения в пространстве маршрутом

medicus.ru