Комплексная диагностика метастазов рака молочной железы в легкие Опубликовано: Широкое внедрение комплексных методов лечения онкологических заболеваний способствует улучшению показателей выживаемости при различных локализациях злокачественных новообразований. Одним из факторов, резко ухудшающих прогноз после проведенного лечения, служит появление отдаленных метастазов.



Совершенствование лекарственного лечения не сопровождается снижением смертности в популяции от этой патологии. Средняя продолжительность жизни пациенток с момента выявления метастазов по-прежнему не превышает 3 лет, при этом более 5 лет живут 25-30%, более 10 лет — 10% больных. Концепция неизлечимости диссеминированного рака молочной железы в настоящее время определяет выбор тактики лечения этого заболевания, основной целью которого являются максимальное продление жизни больной и облегчение симптомов болезни. Вопросам прогноза и планирования тактики при метастазах рака молочной железы в легкие и плевру посвящено большое количество работ. На сегодняшний день мы значительно продвинулись в понимании факторов, оказывающих влияние на прогноз и выбор плана лечения при диссеминированном раке молочной железы, что является результатом деятельности специалистов самых разных медицинских специальностей. Однако многие вопросы планирования лечения и прогноза при диссеминированном раке молочной железы остаются нерешенными и по сей день.







Нами изучены результаты лечения 230 больных раком молочной железы с легочными метастазами за период с 1994 по 2004 гг. Средний возраст больных при различной распространенности метастатического процесса в легком был различным. Так, средний возраст больных составил 56,3 г., у больных с солитарными метастазами — 57,6 г., у больных с множественными метастазами — 49,2 г. Основными жалобами были: боли в грудной клетке — 18,3%, общая слабость — 21,7%, одышка — 11,3%, кашель сухой или с небольшим количеством мокроты — 10,0%. Из 230 больных в 29,2% наблюдениях жалобы отсутствовали, изменения в легком были обнаружены только при рентгенологическом исследовании. В 64,0% наблюдалось сочетание симптомов, наиболее часто с общей слабостью, что встречалось при множественных очагах в легких и при сочетании с метастатическим плевритом. В большинстве случаев метастазы локализуются в периферических отделах легких, что создает трудности дифференциальной диагностики. Поскольку клинические проявления солитарных метастазов скудны, их диагностируют при рентгенологическом исследовании. Всем больным была проведена комплексная диагностика: у 230 пациенток рентгенография в двух стандартных проекциях, у 136 пациенток продольная томография, у 105 пациенток — компьютерная томография, у 14 пациенток — фибро-бронхоскопия и у 26 пациенток — трансторакальная биопсия.



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

