Новые технологии в лечении больных раком молочной железы

Несмотря на значительные успехи в лечении онкологических больных, остается много нерешенных вопросов, в частности касающихся реабилитации и улучения качества жизни.

Современные методы лечения злокачественных новообразований - хиругические, лучевые и химиотерапевтические сами по себе являются агрессивными факторами, оказывающими вредное, а часто и калечащее воздействие на организм пациентов. Все это в полной мере относится к больным, получающим лечение по поводу рака молочной железы. В России в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак молочной железы (РМЖ) находится на первом месте и составляет более 19%. В США этот показатель 29%, во Франции 28%.







Больные, перенесшие мастэктомию по поводу рака молочной железы, находятся на стационарном лечении в среднем 3-4 недели. Вследствие длительного пребывания этих больных в стационаре сокращается оборот койки, уменьшается операционная активность, существует очередь на госпитализацию в стационар. На них тратятся значительные денежные средства. Так, по данным Will В. P. et al. (2000 г.), стоимость лечения больной РМЖ в США составляет в среднем 36000 долларов, из них 63% составляют расходы на стационарное лечение. Расходы на лечение РМЖ в мире составляют около 6 млрд. долларов в год. Последние пять лет во всем мире проводятся многочисленные научные исследования, изучающие экономические аспекты лечения онкологических больных. В частности, речь идет о ранней выписке больных из стационара с последующей курацией пациентов или амбулаторно, или по способу стационар на дому. При этом осуществляется постоянная курация больных, никак не влияющая на эффект противоракового лечения. Alan H. Heaton (1999) считает, что очень многое зависит от отношения общества к пациенту, необходимо убеждать общество в том, что больные это часть населения, а население в свою очередь — потенциальные пациенты. Обстоятельно и обоснованно Hoehn J. L. (1996) и Ка-mbouris A. (1996) в своих исследованиях доказывают не только экономические, но и психологические преимущества ранней выписки из стационара. По данным Bonnema J. et al. (1998), при этом удается снизить затраты на лечение этой категории пациентов примерно на 1320 долларов. Penrod J. D. et al. (1998) отмечают повышение функционального состояния пациентов при данном способе лечения. Достоверно удалось установить, что нет разницы в результатах хирургического лечения больных РМЖ стационарно или амбулаторно.



