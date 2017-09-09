Ультразвуковой скрининг рака молочной железы

Ценность любого метода скрининга рака молочной железы (РМЖ) определяется возможностью выявления прогностически благоприятных бессимптомных преинвазивных и ранних инвазивных форм заболевания, что в большинстве случаев соответствует определяемому при патоморфологическом исследовании размеру опухоли до 1 см. С другой стороны, желательно минимизировать при этом долю ложно положительных и ложно отрицательных результатов.

В наибольшей степени данным требованиям удовлетворяет маммография при условии адекватной техники ее выполнения и интерпретации результатов. Чувствительность ее в жировой паренхиме (1 степень рентгеновской плотности паренхимы согласно классификации Американской коллегии радиологов (2003) приближается к 100%). Однако при развитии фиброзных изменений, характерных для фиброзно-кистозной болезни (ФКБ), которой страдают в той или иной степени до 40% женского населения нашей страны, рентгеновская плотность паренхимы повышается, зачастую до 3-4 (максимальной) степени плотности, что, в свою очередь, снижает чувствительность метода до 10%.







Несомненную ценность имеет клиническое исследование молочных желез, проводимое опытным специалистом. Однако известно, что до 80% образований МЖ размером до 1 см являются непальпируемыми. Кроме того, развитие фиброзных изменений также осложняет интерпретацию результатов клинического исследования, порождая в то же время множество ложно положительных находок, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Ультразвуковое исследование (УЗИ) обычно не расценивается как метод скрининга РМЖ, поскольку характеризуется ограниченной разрешающей способностью и выраженной оператор-зависимостью. Однако такие результаты получены в 1990-х годах прошлого столетия, в последнее же время, в связи с развитием ультразвуковые технологий и появлением более высокочастотных датчиков, возможности метода значительно расширились.



В результате целью нашего исследования явилась оценка диагностической ценности УЗИ в диагностике и дифференциальной диагностике РМЖ у больных ФКБ.







Материалы и методы.Материал исследования составили 6788 УЗИ МЖ, выполненные в РОД Республики Марий Эл (РМЭ) за период с 2004 по 2007 гг. Все эти пациентки были разделены на две группы: первую, у представительниц которой при клиническом и/или маммографическом исследованиях был установлен диагноз ФКБ без выявления очаговых образований в МЖ, и которые направлялись на УЗИ с целью скринига РМЖ (4187 пациенток в возрасте 22-52 лет, средний возраст — 41,21 ±3,311 года), и вторую, пациентки которой направлялись на УЗИ с целью дифференциальной диагностики образований, выявленных при клиническом исследовании и/или маммографии (2601 пациенток в возрасте 16-68 лет, средний возраст — 43,12±4,461 года). Результаты первой группы анализировались впоследствии на предмет определения чувствительности, и специфичности УЗИ в диагностике и дифференциальной диагностике образований МЖ, второй группы — при определении только специфичности метода. В результате полученные значения отражают истинную диагностическую ценность УЗИ.



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