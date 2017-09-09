Предопухолевые заболевания Опубликовано: Предопухолевые заболевания— заболевания и патологические процессы, на фоне которых возможно развитие злокачественных опухолей.







Единства взглядов на значение предшествующих заболеваний и патологических процессов в возникновении злокачественных опухолей не существует. Однако подчеркивается, что не каждое предопухолевое заболевание обязательно переходит в злокачественную опухоль. Несмотря на то, что представления о предопухолевом заболевании недостаточно четко определены и в морфологическом аспекте, на основании экспериментальных данных выявлены закономерные изменения поверхностного и железистого эпителия, предшествующие раку. Это позволило Л.М. Шабаду сформулировать понятие «предрак» как «мультицентрично возникающие очаги разрастания атипического незрелого эпителия невоспалительной природы с наклонностью к инфильтративному росту, но без нарушения ткани».







Выделяют так называемые фоновые процессы, развитие злокачественных опухолей из которых наблюдается относительно редко, и собственно предопухолевое заболевание. Фоновые процессы включают все патологические изменения, предшествующие злокачественной опухоли. К ним могут быть отнесены хронические неспецифические и специфические воспалительные заболевания, например хронический бронхит, рецидивирующая пневмония, длительно незаживающие язвы и свищи, кожные рубцы, мастопатия и др.







К собственно предопухолевым заболеваниям относят пролиферативные изменения очагового характера, возникающие главным образом на основе указанных фоновых процессов. Так, из мастопатии лишь те могут быть отнесены к собственно предопухолевое заболевание, при которых морфологически выявляются стойкая очаговая пролиферация эпителия в протоках, дольках или кистозных полостях. Среди многочисленных форм гастрита к предраку может быть отнесен лишь атрофический гастрит с глубокой структурной перестройкой слизистой оболочки желудка. Частота развития злокачественной опухоли при этом выше, чем при других формах гастрита.







Многообразие собственно предопухолевое заболевание, различная частота развития рака при разных предопухолевых заболевании привели к выделению облигатных и факультативных предопухолевых заболеваний. Облигатные предопухолевые заболевания включают генетически предопределенные процессы, при которых наиболее часто наблюдается развитие злокачественной опухоли. К ним относят ксеродерму пигментную, эритроплазию Кейра, меланоз Дюбрея, врожденный множественный полипоз толстой кишки. Так, при пигментной ксеродерме с высокой частотой со временем развивается злокачественная опухоль — обычно плоскоклеточный рак, реже базально-клеточный рак, меланомы, саркомы. Эритроплазия Кейра всегда приводит к инвазивному плоскоклеточному раку, для которого характерно быстрое метастазирование. В исходе ограниченного меланоза Дюбрея наблюдается развитие меланомы. При врожденном диффузном полипозе толстой кишки наиболее угрожаемыми в отношении развития рака в 80% наблюдений являются папиллярные аденомы.



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