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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трудности диагностики и лечения каудальных тератом
    Опубликовано: 2017-09-09 19:04:47

    Тератоидные кисты или образования представляют собой врожденные аномальные структуры от простых дермоидных кист до сложных опухолей, содержащих целые органы и даже неполные паразитарные плоды. Среди целого ряда врожденных аномалий и уродств развития нижнего конца зародыша тератоидные образования пресакральной области занимают одно из первых мест по частоте возникновения и разнообразию клинической картины.



    Тератому параректальной клетчатки впервые описал акушер Филипп Пе в 1694 г. Первую успешную операцию удаления пресакральной тератомы выполнил Близард в 1841 г. В России первые сообщения о лечении больных с пресакральными опухолями были сделаны К.Н. Виноградовым в 1876 г. До недавнего времени считалось, что тератоидные образования параректальной клетчатки редко встречаются среди взрослого населения.

    В 1903 г. российским рнкологом Н.Н. Петровым была предложена теория патогенеза этих опухолей, она и в настоящее время пользуется наибольшим распространением. Все врожденные патологические процессы в крестцово-копчиковой области являются результатом неправильного развития зародышевых зачатков. Происходит это на разных стадиях эмбриогенеза, и чем менее дифференцированы ткани, тем сложнее опухоли, образующиеся из них. Тератоидные образования имеют капсулу и не прорастают в окружающие ткани. Тератомы у взрослых представлены обычно хорошо дифференцированными зрелыми тканями. В зависимости от того, из каких зародышевых зачатков (листков) развивается опухоль, это могут быть эпидермальные и дермоидные кисты (из эктодермы) и тератомы, происходящие из эктодермы, мезодермы и энтодермы (трехлистковые).



    Мы считаем, что в клинической практике хирургам и проктологам наиболее целесообразно придерживаться классификации каудальных тератом, разработанной в 1981 г. в ГНЦ колопроктологии. Согласно ей, выделяются:



    По локализации:

    Внутритазовая:

    ► пресакральная клетчатка;

    ► боковые стенки прямой кишки;

    ► ректовагинальная перегородка.



    Внетазовая (подкожная клетчатка).

    По клиническому течению:

    ► Неосложненное;

    ► Осложненное.



    По макроструктуре:

    1. Тератоидные образования кистозного строения

    ► однокамерная;

    ► многокамерная;

    ► лентовидная.

    2. Тератоидные образования солидного строения.



    По гистогенетическому признаку:

    ► Однолистковые (эктодермальные) тератоидные образования — эпидермальные и дермоидные кисты;

    ► Двух- и трехлистковые тератоидные образования — собственно тератомы.

    Данная классификация наиболее полно отражает особенности строения, локализации и клинического течения каудальных тератом, дает возможность сформулировать диагноз, выбрать оптимальный способ лечения пациента в каждом конкретном случае.

    Клинические проявления пресакральных тератом и кист, как правило, скудны.

    health.sumy.ua

     

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