Что расскажет о человеке записанный им номер телефона

Случалось ли вам записывать важные телефоны на клочках туалетной бумаги? Или у вас всегда под рукой фирменный блокнот?

А вот сейчас узнаем, что вы за человек. От вас требуется всего-навсего ответить на один вопрос. Представьте себе, что вы встретили своего старого знакомого, связь с которым, к сожалению, давно утеряна. Знакомый диктует вам свой новый номер, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Как вы его запишете?



1. На первом попавшемся клочке бумаги.

2. В блокнот или ежедневник, а дома перепишете в записную книжку.

3. Попросите авторучку у прохожих и запишете телефон на руке, если ничего другого не найдется.

4. Постараетесь запомнить.

5. Запишете номер сразу в нескольких местах: на коробке спичек, проездном билете, газете.

6. Сбегаете в ближайший киоск, чтобы купить блокнот и ручку.



Выберите один из вариантов ответов.

Если вы выбрали вариант 1 — вы человек настроения, подвержены стрессам, неряшливы и безалаберны. Впрочем, ваши друзья именно за это вас и любят.

2. Вы любите спокойную и размеренную жизнь. Ничто не может выбить вас из седла. Вы действуете по правилам и очень пунктуальны. Вот только с вами бывает очень скучно.

3. Вы очень порывисты, легко загораетесь и так же быстро гаснете. Вы редко думаете, прежде чем принять решение, и всегда находитесь на пике эмоций.

4. Вы считаете себя интеллектуалом и всячески стремитесь выглядеть не таким, как все. Но ваши мозги забиты всякой ненужной ерундой, чтобы при случае было что продемонстрировать.

5. Вы — невезучий, все неприятности происходят именно с вами, у вас вечно крадут кошельки, вы теряете паспорта, чужие книги и очень от этого страдаете. Вас любят, и вам сочувствуют.

6. Для вас главное — потрясать других людей. Вы ветреный прожигатель жизни. Главное для вас — это чтобы костюмчик сидел

medicus.ru