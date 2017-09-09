  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что расскажет о человеке записанный им номер телефона
    Опубликовано: 2017-09-09 11:44:25

    Случалось ли вам записывать важные телефоны на клочках туалетной бумаги? Или у вас всегда под рукой фирменный блокнот?

    А вот сейчас узнаем, что вы за человек. От вас требуется всего-навсего ответить на один вопрос. Представьте себе, что вы встретили своего старого знакомого, связь с которым, к сожалению, давно утеряна. Знакомый диктует вам свой новый номер, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Как вы его запишете?


        1. На первом попавшемся клочке бумаги.
        2. В блокнот или ежедневник, а дома перепишете в записную книжку.
        3. Попросите авторучку у прохожих и запишете телефон на руке, если ничего другого не найдется.
        4. Постараетесь запомнить.
        5. Запишете номер сразу в нескольких местах: на коробке спичек, проездном билете, газете.
        6. Сбегаете в ближайший киоск, чтобы купить блокнот и ручку.

    Выберите один из вариантов ответов.
    Если вы выбрали вариант 1 — вы человек настроения, подвержены стрессам, неряшливы и безалаберны. Впрочем, ваши друзья именно за это вас и любят.
    2. Вы любите спокойную и размеренную жизнь. Ничто не может выбить вас из седла. Вы действуете по правилам и очень пунктуальны. Вот только с вами бывает очень скучно.
    3. Вы очень порывисты, легко загораетесь и так же быстро гаснете. Вы редко думаете, прежде чем принять решение, и всегда находитесь на пике эмоций.
    4. Вы считаете себя интеллектуалом и всячески стремитесь выглядеть не таким, как все. Но ваши мозги забиты всякой ненужной ерундой, чтобы при случае было что продемонстрировать.
    5. Вы — невезучий, все неприятности происходят именно с вами, у вас вечно крадут кошельки, вы теряете паспорта, чужие книги и очень от этого страдаете. Вас любят, и вам сочувствуют.
    6. Для вас главное — потрясать других людей. Вы ветреный прожигатель жизни. Главное для вас — это чтобы костюмчик сидел

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.