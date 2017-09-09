Случалось ли вам записывать важные телефоны на клочках туалетной бумаги? Или у вас всегда под рукой фирменный блокнот?
А вот сейчас узнаем, что вы за человек. От вас требуется
Как вы его запишете?
1. На первом попавшемся клочке бумаги.
2. В блокнот или ежедневник, а дома перепишете в записную книжку.
3. Попросите авторучку у прохожих и запишете телефон на руке, если ничего другого не найдется.
4. Постараетесь запомнить.
5. Запишете номер сразу в нескольких местах: на коробке спичек, проездном билете, газете.
6. Сбегаете в ближайший киоск, чтобы купить блокнот и ручку.
Выберите один из вариантов ответов.
Если вы выбрали вариант 1 — вы человек настроения, подвержены стрессам, неряшливы и безалаберны. Впрочем, ваши друзья именно за это вас и любят.
2. Вы любите спокойную и размеренную жизнь. Ничто не может выбить вас из седла. Вы действуете по правилам и очень пунктуальны. Вот только с вами бывает очень скучно.
3. Вы очень порывисты, легко загораетесь и так же быстро гаснете. Вы редко думаете, прежде чем принять решение, и всегда находитесь на пике эмоций.
4. Вы считаете себя интеллектуалом и всячески стремитесь выглядеть не таким, как все. Но ваши мозги забиты всякой ненужной ерундой, чтобы при случае было что продемонстрировать.
5. Вы — невезучий, все неприятности происходят именно с вами, у вас вечно крадут кошельки, вы теряете паспорта, чужие книги и очень от этого страдаете. Вас любят, и вам сочувствуют.
6. Для вас главное — потрясать других людей. Вы ветреный прожигатель жизни. Главное для вас — это чтобы костюмчик сидел