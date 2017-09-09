Побочные эффекты различных схем лечения ВИЧ

Североамериканские врачи изучили различные схемы лечения вируса иммунодефицита человека, применяемые в настоящее время, с целью выявления различных побочных эффектов, сопровождающих то или иное направление в терапии.

Учеными охвачена значительная база данных за последние несколько лет. Изменения содержания холестерина крови — лишь один из примеров подобных побочных эффектов у лиц, получающих антиретровиральную терапию. Побочное действие каждого из препаратов и также их комплексного приема в различной комбинации и дозировке (в зависимости от схемы лечения) приведены теперь в утвержденных и недавно изданных Департаментом Здравоохранения США методических рекомендациях по основным принципам лечения ВИЧ.

Практикующие врачи теперь имеют возможность, пользуясь стандартными протоколами лечения ВИЧ иметь также исчерпывающую информацию о возможных побочных эффектах, чтобы решить вопрос о целесообразности назначения данной методики конкретному пациенту

medicus.ru