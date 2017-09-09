Какой цвет глаз притягивает больше всего

Компания Blink Contacts, производящая капли для глаз, выяснила, что англичанки просто млеют от голубых глаз отпрыска королевского рода принца Уильяма, очей Ричарда Гранта и звезды сериала «Контора» Рикки Джарвиса. Среди обладательниц самых привлекательных глаз британки выделили Джесси Уоллес и Сару Джессику Паркер.



Джентльмены не прочь утонуть в глазах Дрю Бэрримор — ее взгляд признали самым сексуальным 20% опрошенных представителей сильного пола. За ней в рейтинге следует все та же Сара Джессика Паркер. Мужчины также охотно признались, что хотели бы сами стрелять глазами как Джек Николсон или, на худой конец, Билл Клинтон. В общем и целом и дамы, и джентльмены предпочитают карим глазам голубые, а про то, что есть еще глаза зеленые, вообще мало кто вспомнил. Странные все-таки люди британцы…



Еще год назад ситуация была совсем другой — опрос, проведенный таблоидом Sun, показал, что карие глаза нравятся 82% мужчин и 72% женщин. Возглавляли рейтинг также совсем другие люди — комик Джонни Вегас, актеры Джордж Клуни, Дэнзел Вашингтон и Рассел Кроу, а также певец Роббb Уильямс. «Самыми глазастыми» считались Дженнифер Лопеc, певица Натали Имбрулия и актриса Кtлли Брук. Sun также выявила «хозяев» самых антиэротичных глаз — этого «почетного» звания удостоились Майкл Джексон, солист группы Simply Red Мик Хаккнел, теннисист Борис Беккер и спутница папы принца Уильяма Камилла Паркер Боулз.



Действительно, не нужно быть британцем, чтобы впасть в глубокую депрессию от одного взгляда короля поп-музыки. А вот Камиллу обидели зря — до принцессы Дианы и ее сына этой даме, конечно, далеко, но это не повод приравнивать ее к Джексону. Такое соседство кого угодно оскорбит

medicus.ru