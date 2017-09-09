Перетренированность и ее лечение

Вряд ли найдется хотя бы один спортсмен высокой квалификации, которому не было бы знакомо чувство перетренированности.

Вялость, апатия, нежелание тренироваться, тахикардия, потливость, раздражительность и чрезмерно быстрая утомляемость — вот далеко не полный перечень тех ощущений, которые возникают у спортсмена в состоянии перетренированности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Легкая подверженность простудным заболевания, снижение массы тела, падение спортивных результатов — обычные и, к сожалению, неизбежные спутники перетренированности.

Особенно подвержены перетренированности представители «силовых» видов спорта: культуристы, тяжелоатлеты, пауэрлифтеры и т. д., хотя и в других видах спорта перетренированность тоже встречается, хотя и менее часто.

До сих пор среди большинства спортсменов (да и тренеров тоже) бытует мнение, что перетренированность есть результат мышечного переутомления. Отсюда и соответствующий подход к устранению перетре6ированости, В первую очередь это прекращение тренировок, местное воздействие на мышцы с помощью массажа и бальнеопроцедур и т. д. Такой подход к ликвидации переренированности в принципе неверен и поэтому малоэффективен. В особо тяжелых случаях состояние перетренированности может длиться месяцами. В определенном проценте случаев перетренированность может даже привести к истощению нервной системы и уходу спортсмена из спорта.

Для успешного устранения состояния перетренированности необходимо прежде всего понимание того, что представляет из себя перетренированность как физиологический феномен. Взгляд на перетренированность как на переутомление только лишь мышечной системы глубоко ошибочен. Перетренированность — это намного более сложный, системный процесс. Давайте попробуем в нем разобраться.

Классический нервно-мышечный аппарат состоит из 3-х звеньев:

I звено — нервный центр;

II звено — нервный проводник (нервное волокно);

III звено — мышца.

Если мы хотим сократить ту или иную мышцу, то мы сначала даем команду в соответствующий двигательный нервный центр; в нервном центре возникает двигательный импульс, который передается на нервный проводник (в данном случае это нервное волокно; с нервного проводника нервный импульс передается на мышцу и она сокращается.

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