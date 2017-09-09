Опасные способы похудения

Мы все ищем чудодейственное средство. Ну, знаете — средство, которое раз и навсегда избавит нас от проблем с лишним весом, которое позволит сбросить с десяток килограммов без изнурительных диет и занятий спортом. Чем вы готовы пожертвовать ради стройной фигуры?

Например, здоровьем?

Цена некоторых из этих методов потери веса — именно ваше здоровье. Дважды подумайте перед тем, как выбрать один из следующих методов потери веса. Проведите собственное исследование и убедитесь в том, что вы полностью осознаете риск, на который идете.

Таблетки для похудения

Амфетамины можно купить только по рецепту, и большинство докторов сегодня с опаской относятся к прописыванию таких таблеток. Правда, что амфетамины на время подавляют аппетит, однако они не меняют ваш привычный режим питания, поэтому вы быстро наберете вес, едва перестанете их принимать. Кроме того, они вызывают привыкание. Среди побочных эффектов похудение амфетаминов числятся повышение кровяного давления, сердечная аритмия, бессонница, галлюцинации и бред.

Хвойник

Хвойник — натуральная трава, которая растет в Азии и входит в состав многих травяных средств для похудения. Он обладает мощным эффектом подавления аппетита, однако её употребление привело к смерти более 70 человек.

Фентермин фенфлурамин-фентермин (фен-фен)

Фен-фен — популярная в 90-х пищевая добавка. На неё был наложен официальный запрет после того, как несколько принимавших её людей умерли в результате отказа сердечного клапана. Отдельно фентермин до сих пор используются во многих пищевых добавках для похудения. Самые распространенные побочные эффекты: головные боли, головокружение, сердечная аритмия, повышенное кровяное давление и бессонница.

Слабительные

Одно из самых популярных домашних средств похудения, которое используется для очищения кишечника. Регулярное использование и злоупотребление слабительным чревато уменьшением уровня калия в организме, развитием аритмии и панкреатита.

Искусственные сахарозменители

Аспартам — самый распространенный искусственный сахарозаменитель, замешанный в многочисленных судебных процессах. По утверждению истцов, он вызывает слепоту, апоплексические удары или припадки и нарушения работы мозга.

Курение

Опасаетесь, что, бросив курить, снова наберете потерянный вес? По данным Национального института исследований диабета, чтобы уравновесить вред для здоровья, причиняемый курением, нужно набрать 45-60 кг. Советуем вместо этого разработать стратегию здорового похудения, которая поможет вам справиться с аппетитом и уменьшить количество выкуренных за день сигарет.

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