Американцы научились лечить ожирение уколами

Американские ученые успешно испытали на мышах принципиально новую тактику лечения ожирения. По данным исследователей, инъекции препарата, блокирующего действие хорошо известного нейропептида, в короткий срок помогла животным избавиться от отложений наиболее опасного для здоровья висцерального жира.

Для начала исследователи из Университета Джорджтауна решили доказать, что постоянный стресс в условиях изобилия пищи способствует быстрому росту массы тела. Для этого подопытных мышей помещали в клетку с более агрессивными сородичами, либо заставляли их подолгу находиться в холодной воде. При этом животным без ограничений предлагался высококалорийный корм.

Признаки висцерального ожирения, то есть скопления жировых отложений в брюшной полости, были отмечены у грызунов на второй неделе эксперимента, а через три месяца у них развилось состояние, аналогичное метаболическому синдрому у человека: высокий уровень холестерола, повышенное кровяное давление, признаки резистентности к инсулину. Известно, что висцеральное ожирение хуже всего поддается коррекции с помощью диет и физических упражнений.

При этом, как показали эксперименты, постоянный стресс приводил к повышенной выработке т. н. нейропептида Y, который, в свою очередь, стимулировал образование дополнительных кровеносных сосудов в жировой ткани и увеличение числа и размеров жировых клеток — адипоцитов.

По словам исследователей, одним из главных теоретических результатов исследования является вывод о том, что стресс и связанные с ним биохимические процессы стимулируют рост жировой ткани напрямую, а не через посредство психических процессов, как предполагалось ранее. Впрочем, на этом ученые останавливаться не стали, и решили попытаться обратить процесс накопления жира вспять.

Как оказалось, инъекции в жировую ткань вещества, блокирующего взаимодействующие с нейропептидом Y рецепторы NPY2R, вызвали быстрое сокращение жировых отложений. В течение двух недель животные потеряли примерно 40% висцерального жира, что сопровождалось постепенным сокращением признаков «метаболического синдрома».

По мнению исследователей, предложенный ими метод борьбы с ожирением может в будущем составить достойную конкуренцию хирургическим операциям по снижению веса. Конечно, для этого блокирующие действие нейропептида Y препараты должны быть признаны безопасными для пациентов.

Еще одно наблюдение ученых может оказаться полезным для косметологов: регулярные инъекции нейропептида Y вновь провоцировали быстрое накопление жира в местах введения этого вещества. По словам ученых, аналогичный эффект может в будущем с успехом использоваться для создания дополнительных жировых отложений в эстетических целях, например, при увеличении губ, в пластике лица, ягодиц и т. д.

sportzal.com