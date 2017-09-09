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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Температурные стимуляторы анаболизма
    Опубликовано: 2017-09-09 08:44:38
    Большой спорт неразрывно связан с применением различного рода препаратов для усиления анаболизма: от обыкновенных белковых коктейлей до фармакологических средств.

    Приходиться тратить значительные суммы на их приобретение, а между тем существуют иные, достаточно простые и в то же время очень эффективные стимуляторы. Речь идет о перепадах температурного режима. Умелое их использование может значительно усилить анаболические и затормозить катаболические процессы в организме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Как именно влияет изменение температуры окружающей среды на обмен веществ в организме?

    Приспособляемость человека к холоду происходит нервно-рефлекторным путем. Самым первым звеном, реагирующим на холод, является нервная система и лишь потом реакция распространяется на весь обмен веществ.

    В процессе эволюции у человека закрепился универсальный механизм реакции организма на все внешние воздействия — выброс в кровь адреналина — гормона мозгового вещества надпочечников, которым и принадлежит основная роль в приспособлении организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Адреналин сужает периферические сосуды тела — кожи и подкожной клетчатки, кишечника, слизистых оболочек и расширяет центральные — сосуды мозга, сердца, почек, скелетных мышц. Возникает феномен «централизации кровообращения». Кровь уходит от периферии тела к центру, перераспределяя тепло от менее к более жизненно важным органам. Сужение сосудов кожи попимо прочего мешает холоду проникнуть вглубь тела. Централизация кровообращения — важнейший защитный механизм. Если по каким-либо причинам она нарушается, человек может замерзнуть даже в условиях не очень сильного охлаждения. Примером может служить состояние алкогольного опьянения, когда пой действием алкоголя расширяются сосуды кожи и централизация кровообращения не развивается. Способность адреналина вызывать централизацию кровообращения обусловлена тем, что разные ткани организма реагируют на адреналин по-разному. В коже, например, находятся преимущественно а-адренорецепторы. При действии на них адреналина происходит сужение сосудов. В скелетных же мышцах содержатся в основном В-адренорецепторы. Поэтому под дейст вием адреналина происходит расширение. а- и В-адренорецепторы содержатся практически во всех тканях и органах человеческого организма, однако их удельный вес в различных тканях не одинаков. И если возбуждение а-адренорецепторов вызывает катаболические реакции, то возбуждение В-адренорецепторов — усиление анаболизма.

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