Как избавиться от проблем с кожей

Нас постоянно подстерегают различные кожные болезни, как, например, себорейный дерматит и акне.

На фоне иммунных и гормональных нарушений, желудочно-кишечных заболеваний, переутомлений и стрессов трудно иметь красивую и сияющую здоровьем кожу.

Себорейный дерматит проявляется нездоровым цветом кожи, мелкими, но с трудом поддающимися излечению высыпаниями на лице, груди, спине и волосистой части головы. А для такого тяжелого заболевания, как акне, помимо аналогичных поверхностных проявлений характерны еще и болезненные подкожные узлы.

Но существует современная методика с использованием препаратов на основе фруктовых кислот (в частности, гликолевой кислоты). Эта эффективная технология обновления кожи позволяет успешно бороться с многочисленными ее заболеваниями и дефектами (угревая сыпь, гиперпигментация, кератоз, рубцы, растяжки).

Используя метод химического пилинга с гликолевой кислотой в сочетании со специальной терапией, вы без хирургического вмешательства избавитесь от проблемной кожи, придав ей здоровый и цветущий вид

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