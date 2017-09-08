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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эстроген защищает женщин от заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-09-08 20:44:16
    Ученые выяснили, что потеря гормона эстрогена, которая сопровождает менопаузу, приводит к развитию ожирения и гипертонии.

    Как известно, эстроген защищает женщин от заболеваний сердца, а когда наступает период менопаузы, уровень эстрогена в крови значительно падает, таким образом, лишая сердце своей защиты.

    Из-за этого женщины начинают набирать лишний вес, говорит доктор Лурдес Фортепьяни из Медицинского центра Университета Техаса в Сан-Антонио.

    Во время исследований на взрослых самках крыс, не страдающих заболеваниями сердца, нехватка эстрогена приводила к тому, что у них начинало развиваться высокое кровяное давление, а также ожирение.

    Крысы с удаленными яичниками (что снижало уровень эстрогена) имели заметно более высокое давление крови и набирали вес в два раза больше, чем «контрольные» крысы без удаленных яичников: «Похоже, что увеличение давления крови связано с увеличением веса», — сказала Фортепьяни.

    Удаление яичников у крыс также вызвало увеличение на 70% содержания жирового гормона лептина и прирост на 35% содержания сахара в крови.

    Когда крыс начали лечить с помощью введения эстрогена, все эффекты его отсутствия стали исчезать: «После эстрогенной терапии, вес набирался значительно меньше, а кровяное давление уменьшалось».

    Более того, крыс, которым после удаления яичников сразу же начали вводить эстроген, не испытывали никаких гормональных и метаболических эффектов.

    По словам Фортепьяни, данное открытие поможет найти новые терапевтические методы лечения постменопаузной гипертонии у женщин.

    sportzal.com

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