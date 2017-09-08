Зеркальные стены могут ухудшить самочувствие

Зеркальные стены гимнастических залов — вполне привычное явление, способное тем не менее портить самочувствие занимающихся, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Новое исследование показало, что женщины, ведущие малоподвижный образ жизни, после 20 минут занятий в зале с зеркальными стенами чувствовали себя менее расслабленными, энергичными и оптимистичными, по сравнению с теми, кто занимался в комнате без зеркал. Кроме того, занимавшиеся в комнатах без зеркал ощущали себя еще и менее усталыми.

Мартин Гинис и ее коллеги исследовали 58 студенток университета, обычно участвовавших в физических упражнениях один раз в неделю или реже. Женщин спрашивали об их отношении к своему телу и об ощущениях до и после тренировки. Затем каждая из участниц исследования 20 минут занималась на велотренажере в свободных шортах, футболке и кроссовках. Сведения, собранные исследователями из университета МакМастер (США) станут неприятным сюрпризом для владельцев гимнастических залов, отмечает NTR.Ru. Ведь в стандартных рекомендациях для оборудования таких помещений содержится совет покрыть зеркалами хотя бы две стены из четырех. Подобная практика может оттолкнуть многих новичков. Зеркала негативно действуют даже на женщин, положительно настроенных по отношению к своему телу

medicus.ru