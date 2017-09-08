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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обезболивающие лекарства могут спровоцировать головную боль
    Опубликовано: 2017-09-08 18:24:37
    По мнению медиков, головную боль провоцируют обезболивающие лекарства. Чем больше человек пьет лекарства от боли, тем выше вероятность, что появятся новые приступы через короткое время.

    Альтернативой лекарствам может стать массаж шеи и плечевого отдела, а также владение методикой релаксации, йога, дыхательные упражнения и медитация.

    Кроме обезболивающих головную боль могут вызвать противозачаточные средства и таблетки, нормализующие сердечно-сосудистую систему.

    Иногда и пища может быть причиной неожиданного возникновения головной боли. Если в течение дня питаться одним шоколадом и выпивать через каждые два часа по чашке кофе, то тут уж без головной боли не обойтись. Для головы нежелательны также: уксус, горчица, майонез, копченая свинина, сельдерей, соя, ананас, авокадо, сливы. Все они содержат вещество тирамин, которое может вызвать пульсирующую головную боль. Не на пользу голове растворимые супы, вермишель быстрого приготовления и бульонные кубики. В них содержится пищевая добавка глутамат натрия. А она в свою очередь провоцирует головную боль.

    sportzal.com

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