Обезболивающие лекарства могут спровоцировать головную боль

По мнению медиков, головную боль провоцируют обезболивающие лекарства. Чем больше человек пьет лекарства от боли, тем выше вероятность, что появятся новые приступы через короткое время.

Альтернативой лекарствам может стать массаж шеи и плечевого отдела, а также владение методикой релаксации, йога, дыхательные упражнения и медитация.

Кроме обезболивающих головную боль могут вызвать противозачаточные средства и таблетки, нормализующие сердечно-сосудистую систему.

Иногда и пища может быть причиной неожиданного возникновения головной боли. Если в течение дня питаться одним шоколадом и выпивать через каждые два часа по чашке кофе, то тут уж без головной боли не обойтись. Для головы нежелательны также: уксус, горчица, майонез, копченая свинина, сельдерей, соя, ананас, авокадо, сливы. Все они содержат вещество тирамин, которое может вызвать пульсирующую головную боль. Не на пользу голове растворимые супы, вермишель быстрого приготовления и бульонные кубики. В них содержится пищевая добавка глутамат натрия. А она в свою очередь провоцирует головную боль.

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