Альтернативой лекарствам может стать массаж шеи и плечевого отдела, а также владение методикой релаксации, йога, дыхательные упражнения и медитация.
Кроме обезболивающих головную боль могут вызвать противозачаточные средства и таблетки, нормализующие сердечно-сосудистую систему.
Иногда и пища может быть причиной неожиданного возникновения головной боли. Если в течение дня питаться одним шоколадом и выпивать через каждые два часа по чашке кофе, то тут уж без головной боли не обойтись. Для головы нежелательны также: уксус, горчица, майонез, копченая свинина, сельдерей, соя, ананас, авокадо, сливы. Все они содержат вещество тирамин, которое может вызвать пульсирующую головную боль. Не на пользу голове растворимые супы, вермишель быстрого приготовления и бульонные кубики. В них содержится пищевая добавка глутамат натрия. А она в свою очередь провоцирует головную боль.