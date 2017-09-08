Средний уровень IQ выше среди блондинок, а не брюнеток

Обычно анекдоты про блондинок сводятся к тому, чтобы показать, что с интеллектом у светловолосых девушек не все в порядке. Недавно было проведено исследование, которое показало, что средний уровень IQ выше среди блондинок, а не брюнеток. При этом курящие оказались умнее некурящих, а голубоглазые обошли кареглазых.

Если говорить о профессиональной принадлежности, выяснилось, что на первом месте идут учителя (IQ=104), но это и не странно. Удивительно, что вторыми «финишировали» владельцы ресторанов! И только третьи – студенты. Среди знаменитостей средний IQ равен 97 (при норме от 90 до 110).

Редко у кого он превышает 130, это в основном выдающиеся люди. Получается, что люди с наивысшим IQ – голубоглазые курящие блондинки. А вовсе не брюнетки, ведущие здоровый образ жизни. Вот и верь после этого народным анекдотам. Наверное, их сочиняют обиженные брюнетки, которым достается меньше внимания?

medicus.ru