Информационная перегрузка приводит к тому, что сотрудники перестают понимать, какой материал важнее

55 телефонных звонков, 16 голосовых и 16 факсовых сообщений, 25 электронных и 23 обычных письма -- такой информационный ливень ежедневно обрушивается на среднего служащего западного офиса. Чтобы получить эти цифры, исследовательская компания Pitney Bowes (www.pb.com) рассмотрела деятельность 2000 компаний со штатом от 100 до 499 человек, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

От такой жизни можно сойти с ума и пойти по миру. По сообщению Proudfoot Consulting, сотрудники западных компаний теряют до 8% рабочего времени, потому что не могут справиться с поступающими со всех сторон сведениями. The Sydney Morning Herald цитирует ученого-физиолога Леса Посена: «Информационная перегрузка приводит к тому, что люди перестают понимать, какой материал важен для них, а какой нет. Мозговые фильтры дают сбой, вы не можете принять решение, или принимаете пять неправильных вместо единственно верного». Объем информации, передаваемой по всем возможным каналам, растет день ото дня; причем мусор занимает в этом потоке все больше места.

По данным America Online, крупнейшего интернет-провайдера в мире, к середине июня 2003 года доля спама (коммерческой почты) в почтовом трафике компании превысила 50%. Проблема волнует весь мир. И пока найдено лишь одно решение -- люди отказываются от информации. Не подходят к телефону, не отвечают на письма, не включают телевизор. В прошлом году на конференции Australian Computer Society прозвучала такая цифра: до 60−70% размещенных в интернете документов не читает никто, кроме автора. Может быть, австралийцы преувеличивают. Но тенденция очевидна

medicus.ru