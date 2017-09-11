В Индии начнут строить сеть вакуумных поездов Hyperloop

Весной 2018 года компания Hyperloop Transportation Technologies начнет строить сеть вакуумных поездов в Индии.

Об этом сообщается на сайте компании.

Hyperloop Transportation Technologies заключила соответствующее соглашение с правительством индийского штата Андхра-Прадеш. Сеть вакуумных поездов соединит города Амаравати и Виджаявада и позволит добраться из одного города в другой за шесть минут.

Оба города находятся на расстоянии друг от друга в 43 км, а поездка обычно занимает не менее часа.

На первом этапе в октябре компания будет изучать целесообразность создания транспортной сети. Это продлится полгода.

В случае положительного результата Индия может стать первой страной с пассажирской сетью вакуумных поездов.

Инф. finance.ua