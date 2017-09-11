Весной 2018 года компания Hyperloop Transportation Technologies начнет строить сеть вакуумных поездов в Индии.
Об этом сообщается на сайте компании.
Hyperloop Transportation Technologies заключила соответствующее соглашение с правительством индийского штата Андхра-Прадеш. Сеть вакуумных поездов соединит города Амаравати и Виджаявада и позволит добраться из одного города в другой за шесть минут.
Оба города находятся на расстоянии друг от друга в 43 км, а поездка обычно занимает не менее часа.
На первом этапе в октябре компания будет изучать целесообразность создания транспортной сети. Это продлится полгода.
В случае положительного результата Индия может стать первой страной с пассажирской сетью вакуумных поездов.
Инф. finance.ua