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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Индии начнут строить сеть вакуумных поездов Hyperloop
    Опубликовано: 2017-09-11 10:00:01

    Весной 2018 года компания Hyperloop Transportation Technologies начнет строить сеть вакуумных поездов в Индии.

    Об этом сообщается на сайте компании.

    Hyperloop Transportation Technologies заключила соответствующее соглашение с правительством индийского штата Андхра-Прадеш. Сеть вакуумных поездов соединит города Амаравати и Виджаявада и позволит добраться из одного города в другой за шесть минут.

    Оба города находятся на расстоянии друг от друга в 43 км, а поездка обычно занимает не менее часа.

    На первом этапе в октябре компания будет изучать целесообразность создания транспортной сети. Это продлится полгода.

    В случае положительного результата Индия может стать первой страной с пассажирской сетью вакуумных поездов.

    Инф. finance.ua

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