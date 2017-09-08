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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Раде собираются запретить ввоз авто с иностранной регистрацией
    Опубликовано: 2017-09-08 16:00:48

    В ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину. Об этом заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко в эфире 112 Украина.

    «Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие», - сказала Луценко.

    По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

    «О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей», - отметила представитель президента в парламенте.

    Как известно, на территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.

    Напомним, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».

    Позже митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

    Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей снова собрались на митинг.

    Около 15.30 правоохранители оттеснили участников митинга от здания Верховной Рады.

    После этого участники акции объявили о ее завершении.

    Инф. for-ua.com

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