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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина может выпустить евробонды уже в сентябре - Гройсман
    Опубликовано: 2017-09-08 15:30:42

    Премьер-министр призвал парламент как можно скорее проголосовать за выпуск госбондов на внешнем рынке.

    Украина уже в этом месяце может выпустить государственные облигации на внешнем долговом рынке. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в парламенте.

    "Этот вопрос имеет чрезвычайно серьезное государственное значение. Для того, чтобы мы могли сделать перезаимствование и экономить деньги государственного бюджета", - подчеркнул Гройсман.

    Он призвал депутатов сегодня проголосовать законопроект за основу и в целом.

    Ранее источники FT сообщалили, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

    В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

    1 сентября Минфин погасил четвертый купон по еврооблигациям. Сумма выплаты составила более $505 млн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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