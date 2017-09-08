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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Aventures Capital инвестирует $500 тыс. в кибербезопасность
    Опубликовано: 2017-09-08 15:15:37

    Венчурный фонд вложит деньги в украинского разработчика технологии для защиты облачных данных компанию Spinbackup.

    Венчурный фонд Aventures Capital инвестировал $500 тыс. в украинскую компанию Spinbackup. Фонд стал ее первым институциональным инвестором, сообщается в его пресс-релизе.

    Компания предлагает решения в области кибербезопасности и поставляет решения для резервного копирования данных в облачных средах и обеспечения кибербезопасности для пользователей G Suite и Office 365.

    Spinbackup является официальным партнером Google, ее продукты доступны для пользователей в официальном каталоге Google G Suite Marketplace. Также у компании есть статус Advanced Technology Partner от Amazon.

    По словам основателя и генерального директора Spinbackup Дмитрия Донцова, в своих продуктах компания стремится объединить экосистему Blockchain и ведущие облачные сервисы. Так они обеспечивают защиту организаций и частных лиц от потерь, связанных с утечкой и сбоями данных

    В ближайших планах команды - создать решения для резервного копирования и защиты данных для других глобальных облачных сервисов.

    Spinbackup основана в 2014 году. Офисы разработки находятся в Киеве и Одессе, офисы продаж - по всему миру, включая США.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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