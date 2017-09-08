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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Минфин встретится с инвесторами перед выпуском евробондов
    Опубликовано: 2017-09-08 14:00:50

    Организацией встречи займутся BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

    Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs для организации встреч с инвесторами, инвестирующими в ценные бумаги с фиксированной доходностью. Финансовым советником Минфина выступает Rothschild, сообщается на сайте министерства.

    Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне - 11-12 сентября, Нью-Йорке - 13 сентября и Бостоне - 14 сентября.

    С учетом рыночных условий, Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа, деноминированных в долларах США.

    Вместе с предложенным выпуском, Минфин объявил о предложении выкупа существующих облигаций внешнего государственного займа Украины с погашением в 2019 и 2020 годах.

    Напомним, 7 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина уже в этом месяце может выпустить евробонды.

    Ранее источники FT сообщали, что правительство Украины впервые с 2013 года готовится разместить евробонды.

    В Национальном банке Украины ранее заявляли, что правительство готовится разместить евробонды на $2 млрд в 2018 году.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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