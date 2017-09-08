Главный минус декоративной косметики — она забивает поры и не дает коже нормально дышать. Плюс часто вызывает аллергию. Яркие цвета, удобство нанесения, стойкость — из-за этого в средства добавляют массу не чрезмерно полезных для кожи веществ: силиконы, отдушки, консерванты… Не удивительно, что возникла идея создать по-настоящему натуральные средства наведения красоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Стереть в порошок
В составе минеральной косметики — микронизированная пудра натуральных минералов. Особые технологии разрешают получить частички, которые в 9 раз мельче компонентов обычной пудры. Другая особенность — похожая косметика не содержит тальк, воски, фтолаты, отдушки. Консерванты ей также не потребуются — многие полудрагоценные камни сами по себе отличные антисептики.
Создатели минеральной косметики заявляют, что она может помочь доставлять в эпидермис питательные вещества, удерживает влагу, успокаивает раздраженную кожу и ускоряет процесс регенерации клеток.
Термин «минеральная косметика» пользуют большое количество косметических марок. Внимательно изучайте состав средства на этикетке!
Не столько камуфляж
Минеральная косметика хороша еще собственной универсальностью — подходит и здоровой, и проблемной коже. Повышенное салоотделение, купероз, сухость, пористость, морщины, растяжки — с помощью таких средств можно не просто закамуфлировать эти дефекты, но и при регулярном использовании добиться ответственного терапевтического результата. Ее по-прежнему используют в период реабилитации в последствии пластических операций и ответственных косметических процедур. При всем при этом палитра цветов не отличается от традиционной — в ней есть все краски и оттенки, от классических до авангардных.
В данный момент минеральную косметику выпускают многие компании.
Противопоказаний нет — получить «передозировку» минералов нереально, тем более, что все эти средства работают только в верхних слоях кожи.
С непривычки, правда, минеральную косметику не так просто наносить на лицо — но к этому проворно привыкаешь, было бы стремление и качественная кисть из натурального волоса под рукой.
Хит-парад
Основная масса производителей хранят свою рецептуру в тайне, впрочем, самые известные составляющие мы можем перечислить.
Диоксид титана — маскирует недостатки кожи, удерживает в ней влагу.
Оксид цинка — неплохой антисептик, применяется в солнцезащитных кремах.
Нитрид бора — придает коже эффект податливого свечения.
Оксид железа — придает пудре самые различные оттенки, наиболее приближенные к естественным.
Алмазная пудра — делает лицо сияющим, мешает старению кожи.
Ценные или же полудрагоценные камни (аметист, цитрин, турмалин, аквамарин, алмаз) — улучшают микроциркуляцию крови, придают лицу выразительность и свежесть. Снимают стресс и расслабляют мышцы лица.
Слюда — смягчает кожу и делает ее шелковистой на ощупь. Благодаря светоотражающим свойствам придает лицу матовость.
Индиго, охра, кармин, ультрамарин — натуральные красители.