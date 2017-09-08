Минеральная косметика

На бьюти-форумах одна из самых обсуждаемых тем — минеральная косметика. Зачем она нужна и кому подходит?

Главный минус декоративной косметики — она забивает поры и не дает коже нормально дышать. Плюс часто вызывает аллергию. Яркие цвета, удобство нанесения, стойкость — из-за этого в средства добавляют массу не чрезмерно полезных для кожи веществ: силиконы, отдушки, консерванты… Не удивительно, что возникла идея создать по-настоящему натуральные средства наведения красоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Стереть в порошок

В составе минеральной косметики — микронизированная пудра натуральных минералов. Особые технологии разрешают получить частички, которые в 9 раз мельче компонентов обычной пудры. Другая особенность — похожая косметика не содержит тальк, воски, фтолаты, отдушки. Консерванты ей также не потребуются — многие полудрагоценные камни сами по себе отличные антисептики.

Создатели минеральной косметики заявляют, что она может помочь доставлять в эпидермис питательные вещества, удерживает влагу, успокаивает раздраженную кожу и ускоряет процесс регенерации клеток.

Термин «минеральная косметика» пользуют большое количество косметических марок. Внимательно изучайте состав средства на этикетке!

Не столько камуфляж

Минеральная косметика хороша еще собственной универсальностью — подходит и здоровой, и проблемной коже. Повышенное салоотделение, купероз, сухость, пористость, морщины, растяжки — с помощью таких средств можно не просто закамуфлировать эти дефекты, но и при регулярном использовании добиться ответственного терапевтического результата. Ее по-прежнему используют в период реабилитации в последствии пластических операций и ответственных косметических процедур. При всем при этом палитра цветов не отличается от традиционной — в ней есть все краски и оттенки, от классических до авангардных.

В данный момент минеральную косметику выпускают многие компании.

Противопоказаний нет — получить «передозировку» минералов нереально, тем более, что все эти средства работают только в верхних слоях кожи.

С непривычки, правда, минеральную косметику не так просто наносить на лицо — но к этому проворно привыкаешь, было бы стремление и качественная кисть из натурального волоса под рукой.

Хит-парад

Основная масса производителей хранят свою рецептуру в тайне, впрочем, самые известные составляющие мы можем перечислить.

Диоксид титана — маскирует недостатки кожи, удерживает в ней влагу.

Оксид цинка — неплохой антисептик, применяется в солнцезащитных кремах.

Нитрид бора — придает коже эффект податливого свечения.

Оксид железа — придает пудре самые различные оттенки, наиболее приближенные к естественным.

Алмазная пудра — делает лицо сияющим, мешает старению кожи.

Ценные или же полудрагоценные камни (аметист, цитрин, турмалин, аквамарин, алмаз) — улучшают микроциркуляцию крови, придают лицу выразительность и свежесть. Снимают стресс и расслабляют мышцы лица.

Слюда — смягчает кожу и делает ее шелковистой на ощупь. Благодаря светоотражающим свойствам придает лицу матовость.

Индиго, охра, кармин, ультрамарин — натуральные красители.

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